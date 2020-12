ONE kan have tabt over 1900 containere nær Hawaii

Et voldsomt uvejr ramte natten til tirsdag et skib fra Ocean Network Express (ONE), da det var på vej fra Kina mod USA og befandt sig ud for Hawaii.

Det fik en mængde containere til at løsrive sig og rederiet formoder, at over 1900 enheder er enten mistet eller beskadiget. Ud af dem forventes 40 conainere at indeholde farligt gods, fremgår det af en meddelelse.

Skibet ONE Apus er ejet af rederiet Chidori Ship Holding, men er under management hos NYK Shipmanagement. Skibet har Japan som flagstat.

Den oprindelige destination var Long Beach i USA, men skibet sejler nu i stedet i vestlig retning mod Japan, hvor det vil lægge til i en passende havn for at rette ustabile containere og få overblik over skaderne. Heriblandt det præcise antal containere, der er tabt.

Besætningen har orienteret kystvagten (JRCC) i Honolulu samt Guam for at advare om hændelsen. En større undersøgelse af hændelsen vil blive sat igang.

