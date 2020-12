Små- og mellemstore containerskibe nyder godt af presset marked

Charter-raterne på små- og mellemstore containerskibe fortsætter med at skyde i vejret på grund af det fortsat pressede marked, hvor udbuddet af skibe daler. Det skriver Alphaliner.

Analysehuset skriver, at manglen på skibe betyder, at charter-raterne på flere små- og mellemstore containerskibe er steget med flere tusinde dollar om dagen i forhold til for bare få uger siden.

Samtidig er segmentet for skibe på over 4000 teu mere eller mindre udsolgt, og det har ifølge Alphaliner fået chartere til at holde øje med ledige skibe i andet kvartal 2021.

"Overordnet er udsigterne i charter-markedet lovende for NOO's ( selskaber, der alene ejer skibe og lejer dem ud til rederierne, red.) på kort- og mellemlang sigt på ryggen af et vedholdende stramt udbud af tonnage. Samtidig fortsætter rederier med at nyde godt af høje lastevoluminer og stærke fragtrater på de fleste ruter," skriver Alphaliner.

Eneste malurt i bægeret er den seneste tids stigende oliepris, som ifølge analysehuset skaber en vis usikkerhed, selvom det ikke bør være anledning til bekymring for rederierne, skriver Alphaliner.

