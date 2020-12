Containerredernes indtjeningsevne rammer det højeste niveau i et årti

2020 har vist sig som et særdeles gunstigt år for verdens containerrederier, som over en bred kam kunne hæve deres driftsmarginer i tredje kvartal til de højeste niveauer set i et årti.

Det skriver analysehuset Alphaliner, der peger på en blanding af høje fragtrater ud af Asien og lave omkostninger ikke mindst knyttet til brændstof som årsag til, at den gennemsnitlige driftsmargin blandt verdens største spillere i tredje kvartal steg til 14,8 pct., hvilket er det højeste niveau set i et årti.