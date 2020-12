OECD sænker globalt vækstestimat for 2021

Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling, OECD, nedjusterer sit estimat for væksten i den globale økonomi i 2021 til 4,2 pct. fra tidligere 5,0 pct.

I 2020 ventes et fald i verdens bruttonationalprodukt, BNP, på 4,2 pct.

Det fremgår af en ny prognose fra organisationen tirsdag.

"Udviklingen af vacciner, samordnet sundhedspolitik og økonomisk støtte fra regeringer ventes at hæve det globale BNP med 4,2 pct. i 2021. efter et fald på 4,2 pct. i år. – Genopretningen kan blive stærkere, hvis vacciner rulles ud hurtigt, hvilket øger tilliden og mindsker usikkerheden."

"Forsinkelser med vaccination, vanskeligheder med at kontrollere nye virusudbrud og manglende evne til at lære af den første bølge kan svække udsigterne," skriver OECD i rapporten.

Opspringet ventes at være stærkest i de asiatiske lande, som har fået virussen under kontrol, men selv i slutningen af 2021 vil mange økonomier ligger under niveauet i 2019 før pandemien.

I Danmark estimerer OECD et fald i BNP på 3,9 pct. i 2020, mens der i 2021 ventes en vækst på 1,8 pct. stigende til 2,5 pct. i 2022.

Ifølge OECD er det eksporten, der vil være længst tid om at komme tilbage efter krisen, noterer cheføkonom Allan Sørensen fra Dansk Industri.

"Danmark er heldigvis sluppet bedre igennem krisen end mange andre lande. Det skyldes ikke mindst, at danskerne har holdt gang i forbruget under krisen. Eksporten er derimod fortsat stærkt reduceret," skriver Allan Sørensen i en kommentar og fortsætter:

"Vi har en åben økonomi, og handler utrolig meget med omverden. Vi håber der snart kommer styr på coronasmitten, så vi kan åbne samfundene igen og få eksporten tilbage i omdrejninger."

