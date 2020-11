Containerredernes rettidighed er i "frit fald"

Alt imens verdens containerrederier foreløbig har været begunstiget af stigende rater i 2020, befinder skibenes evne til at komme til tiden omvendt "i et frit fald."

Det skriver Sea-Intelligence, der betegner det store fald i rettidigheden igennem 2020 som et bredt problem i industrien, hvor verdens største rederier over en bred kam er blevet dårligere til at ankomme til tiden i løbet af år.