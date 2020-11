ONE udvider flåden med otte kæmpeskibe og åbner for nybygninger

Opturen i containermarkedet har fået ONE til at føje otte chartrede kæmpeskibe til sin flåde i løbet af 2020 og 2021. Tre af dem sejlede for PIL. CEO Jeremy Nixon siger i et interview med ShippingWatch, at der herudover kan være nybygninger på vej.