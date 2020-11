Manglen på containere sender flere laster afsted på andre skibe end planlagt

Afskibere oplever i stigende grad, at deres laster sendes afsted med andre skibe end planlgt på grund af den globale manglen på containere.

Det viser en ny analyse fra Ocean Insights, som er et tysk analyse- og konsulenthus for afskibere.

Manglen på ledige containere har været et varmt emne de seneste måneder. Efter coronakrisen er der igen kommet gang i efterspørgslen på kinesiske varer, og det ført til et voldsomt hop i efterspørgslen på containerfragt. Men det har samtidig ført til mangel på containere flere steder, hvilket har skabt problemerne for rederiernes kunder.

Ocean Insights har set nærmere på den såkaldt rollover, som dækker laster, som bliver afskibet på andre skibe end planlagt.

Tallene viser, at den såkaldte rollover-andel i de store havne steg til 28,5 pct. i oktober. Det er en stigning fra måneden før, hvor andelen lå på 26,9 pct., samt fra samme periode sidste år.

"Det burde være containerrederiernes lavsæson efter sommerens højsæson, men på nogle ruter har fragtraterne nået rekordniveauer, og skibe forlader stadig Asien fulde," siger Josh Brazil, driftsdirektør i Ocean Insights.

"Containerrederier forsøger at gøre deres bedste for at håndtere den kritiske mangel på containere i Asien, men det sætter mere pres på driften og fragtraterne. Samtidig har rederierne ikke længere muligheden for at tilføje flere skibe for at øge kapaciteten - næsten hele den globale flåde er lige nu aktiv," tilføjer han.

Ser man på containerrederierne over en bred kam, er den såkaldte rollover-andel steget hos størstedelen. Det samme gælder i de største containerhavne, skriver Ocean Insights.

