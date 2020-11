I 2020 har containermarkedet vist flere ansigter for MPC Container Ships, men på det seneste har pilen kun har peget én vej.

I sommer kræver et underdrejet marked ellers en stor kriseplan for skibsejeren for at forhindre brandudsalg af skibe og i sidste ende faren for konkurs. Via en aftale med långiverne i juli kunne MPC dog holde fast i sin flåde.