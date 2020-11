Containerindustrien er samlet set godt på vej mod at lande et tocifret milliardoverskud på driften i 2020.

For i år tegner det samlede driftsoverskud (ebit) for containerrederierne til at kunne overstige 14 mia. dollar, vurderer Seaintelligence. En væsentlig fremgang set i forhold til 2019, hvor industriens driftsoverskud lød på 5,9 mia. dollar ifølge analysehuset.