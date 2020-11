Afskiber-kritik preller af på Skou: "Jeg tror, kunderne er glade for, at det går os godt"

Maersks topchef Søren Skou afviser, at kunderne betaler for den indtjeningsfest, som det danske containerrederi lige nu oplever med skyhøje fragtrater og lave brændstofpriser. Tværtimod tror han, at kunderne er glade for, hvor godt det går rederiet.