Kina importerer kun halvdelen af handelsaftalens varer

Knap et år efter handelsaftalen mellem verdens to største økonomier, USA og Kina, kom i hus, har Kina kun købt omkring halvdelen af de amerikanske varer, som de forpligtigede sig til i aftalen.

Det viser en ny opgørelse fra Chad P. Bown, seniorforsker ved tænketanken Peterson Institute, ifølge Børsen.

I handelsaftalen skrev Kina under på at købe varer i USA for 200 mia. dollar i 2020 og 2021. I takt med, at vi nærmer os årets afslutning, står det klart, at Kina er milevidt fra at leve op til købsaftalen.

Faktisk er situationen så grel, at USA i dag eksporterer mindre til Kina, end før handelskrigens udbrud. Den kinesiske import af amerikanske varer ligger i år 16 pct. lavere end i 2017, mens handelsoverskuddet – altså hvor meget mere amerikanerne køber fra Kina end omvendt – er steget i 2020.

Indtil videre har handelsaftalen altså ikke haft anden betydning, end at sætte en stopper for de mange toldforhøjelser, der prægede årene 2018 og 2019.

Og det kan kun tolkes som en fiasko for Donald Trump, mener Nordea.

"Det er en fiasko. Man kan ikke kalde det andet," siger Andreas Steno Larsen, global chefstrateg i Nordea, til Børsen.

Han bakkes op af senioranalytiker i Danske Bank, Allan von Mehren, der samtidig vurderer, at aftalen i udgangspunktet var urealistisk.

"I forhold til hvor mange kræfter, der blev brugt på handelsaftalen, er det ikke det helt store, man har opnået på det," siger han til Børsen.

