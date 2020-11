Seaspan hæver forventningerne en tand

Seaspan, som chartrer skibe ud til verdens største containerrederier bl.a. Maersk, COSCO og CMA CGM, foretager en mindre opjustering af forventningerne til 2020 som helhed.

Det sker ved, at den nedre del af resultatspændet er blevet hævet med 20 mio. dollar.

Nu forventer Seaspan en helårs omsætning på et sted mellem 1,210-1,220 mia. dollar. Før hed det 1,190-1,220 mia. dollar. Driftsresultatet (ebitda) forudsiges at lande på 770-795 mio. dollar mod før 750-795 mio. dollar.

"Seaspan fortsætter med at levere kvalitetsvækst trods modgang og har sikret omsætning gennem langtidskontrakter", skriver Atlas Corp., der er moderselskab for Seaspan i en meddelelse.

Omsætningen i Atlas Corp., der udover Seaspan også ejer kraftværkselskabet APR, voksede i tredje kvartal med 36,6 pct. til 386,2 mio. dollar i forhold til samme kvartal sidste år. Seaspan stod for 22,4 pct. af denne omsætningsstigning, fremgår det af meddelelsen.

Driftsindtjeningen i moderselskabet steg også kraftigt med 38,8 pct. til 249,8 mio. dollar i forhold til tredje kvartal i 2019. Væksten i driftsindtjeningen var drevet af både APR og et "stigende bidrag" fra Seaspan, der har udvidet skibsflåden med 13 fartøjer.

Seaspan, som er verdens største udbyder af tonnage inden for containerindustrien, fik i august og september leveret to containerskibe på hver 13.000 teu og som er udlejet på langtidskontrakter. I oktober og november har Seaspan modtaget yderligere to skibe på 12.000 teu hver. Også de er udlejet på langtidskontrakter.

I alt har Seaspan en flåde på 127 fartøjer. Udnyttelsesgraden ligger på et konstant højt niveau tæt på 100 pct. I tredje kvartal i år var det 98,6 pct., i det mere udfordrede andet kvartal 97,4 pct. og tredje kvartal i 2019 på 99,6 pct.

