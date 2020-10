Søren Skou: Valg i USA vil ikke ændre forhold til Kina

Søren Skou, topchef i Maersk, forstår til dels godt, hvorfor USA har indledt et opgør med Kina, men understreger sin bekymring for den stigende protektionisme. Han tror ikke, at et præsidentvalg vil ændre landenes forhold, siger han til Berlingske.