Maersk udvider hovedkvarter med køb af naboejendom for over 400 mio. kr.

Maersk har benyttet sig af af en historisk forkøbsret til at købe naboejendom til rederiets hovedkvarter for over 400 mio. kr. Ejendommen bliver nyt hovedkvarter for Svitzer og skal samtidig huse de danske it-aktivteter.