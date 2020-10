Rolf Habben Jansen forudser langsigtede konsekvenser af coronavirus

Coronavirus vil få konsekvenser for verdensøkonomien på den lange bane, siger Hapag-Lloyds topchef, Ralf Habben Jansen.

Containerrederierne har ellers klaret sig overraskende godt igennem coronakrisen og sejler nu til rekordhøje rater på Stillehavet.

Trods det advarer topchefen for det tyske containerrederi mod at tro, at shippingindustrien ikke vil blive påvirket af virusudbruddet.

"Vi har set en genopretning, som startede i løbet af tredje kvartal, og vi forventer, at det fortsætter ind i 2021," siger Rolf Habben Jansen til Reuters.

"Men covid-19 vil få en klar langsigtet effekt på den globale økonomi, som kommer til at påvirke varehandlen," tilføjer han.

Nyhedsbureauet skriver dog ikke noget, hvilken effekt den tyske rederichef mener, at pandemien vil få på shippingmarkedet.

Hapag-Lloyd fremlægger regnskab for tredje kvartal 13. november.

