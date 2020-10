Rateboom og indtjeningsfest giver containerredere appetit på nye skibe

De seneste måneders skyhøje rater og solide overskud vil få flere af de allerstørste containerrederier til at bestille nye skibe, vurderer flere analytikere. To af de største containerrederier bekræfter over for ShippingWatch, at de aktivt undersøger muligheden lige nu.