MAN og storværft får grønt lys til ammoniak-drevet megaskib

To storleverandører til skibsfarten i form af MAN Energy Solutions og værftet DSME har fået godkendt et skibsdesign til et 23.000 teu stort containerskib, der skal sejle på ammoniak. MAN venter, at skibet kan blive leveret allerede i 2024. Opdateret.