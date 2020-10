S&P hæver udsigterne for CMA CGM

Det franske containerrederi CMA CGM har i år forbedret de økonomiske præstationer så meget, at Standard & Poors (S&P) hæver sin langsigtede vurdering af selskabet fra 'negativ' til 'positiv'.

Ratingen af CMA CGM's gæld bliver dog ikke ændret, og den vil fortsat være 'B+', hedder det i en pressemeddelelse fra S&P.

S&P, der er et af verdens største kreditvurderingsbureauer, forventer, at CMA CGM vil levere et "væsentligt højere" driftsresultat (ebitda) i 2020 end hidtil forudset.

Årsagen er bl.a., at de globale handelsvolumener er faldet mindre end, hvad S&P tidligere har vurderet. Desuden har containerrederiernes håndtering af markedskapaciteten været "stringent", hvilket har været positivt for fragtraterne.

Sidst men ikke mindst har prisen på bunkerolie været lavere end forventet. Det har ført til, at det franske containerrederi har forbedret selskabets cashflow, og når dette sammenholdes med selskabets lavere gæld, ender det med en styrket kreditvurdering, hedder det i S&P-meddelelsen.

CMA CGM's højere S&P-vurdering falder fint i tråd med, at andre af de største containerrederier også har formået at øje indtjeningen.

Det franske rederi fik et driftsresultat i andet kvartal 2020 på 1,2 mia. dollar, hvilket var en forbedring på 26 pct. sammenlignet med samme periode sidste år. Også tyske Hapag-Lloyd har øget driftsresultatet i første halvår på 1,16 mia. euro mod 956 mio. euro i samme periode sidste år.

Verdens største containerrederi Maersk forventer et driftsresultat på mellem 6 og 7 mia. dollar for hele året, hvor rederiet før coronapandemien stillede et driftsoverskud på 5,5 mia. dollar i udsigt.