Maersk har fået bøde på 75.000 kr. for brud på våbenloven

Det danske containerrederi Maersk har fået en bøde af Bagmandspolitiet på 75.000 kr. for at have brudt våbenloven ved at transportere 5000 elektriske knipler til Sudan, skriver DanWatch.

Maersk opdagede selv lasten, da den var på vej til Sudan, og rederiet anmeldte selv sagen til dansk politi. Samtidig understreger Maersk, at lasten aldrig blev udleveret til kunden.

"Maersk tog alle de nødvendige skridt for at sikre, at lasten ikke blev udleveret til det sudanesiske selskab men videreeksporteret ud af Sudan og bortskaffet på lovlig vis," skriver senior press officer i Maersk Christian Kjærgaard-Winther til Danwatch.

Maersk har ikke villet oplyse Danwatch, hvem der havde bestilt de elektriske knipler, hvem der har afsendt dem, eller hvem der har produceret dem.

