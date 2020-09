Her er ugens vigtigste artikler på ShippingWatch

Danmark forhandler med Tunesien om en løsning for 27 migranter ombord på Maersk-skib, mens skibe slår radioen fra for at undgå at samle migranter op, kunne ShippingWatch fortælle i en uge, hvor der kom nye indspark til shippings grønne dagsorden, og danskers rederi har vind i sejlene.