Kinesisk ferie får containerrederierne til at sløjfe afgange

De to store containeralliancer The Alliance og 2M har begge sløjfet en række afgange fra Asien til Europa i oktober som følge af en kommende ferieperiode i Kina, der går under navnet Golden Week.

Det skriver analysehuset Alphaliner, der konkluderer, at aflysningerne understreger, at rederierne fortsat er forsigtige i deres tilgang til markedet og søger at undgå overkapacitet.

Samtidig viser aflysningerne, at rederierne fortsætter dette års finjustering af kapaciteten, så den matcher markedets efterspørgsel.

De fleste store rederier sejler således med overskud på trods af covid-19-pandemien.

I modsætning til andre kriser, som rederierne har været i, skyldes det ifølge Alphaliner, at rederierne for første gang ikke har tacklet krisen ved at forsøge at vinde markedsandele via krig på raterne. Oven i er rederierne desuden hjulpet af lave brændstofpriser.

Den kinesiske Golden Week holdes i den første uge af oktober, og op til lukningen af landets fabrikker ventes markant travlhed i september.

2M-alliancen, der udgøres af A.P. Møller-Mærsk og italienske MSC, har derfor indsat ekstra store skibe på en af sine farter fra Asien til Europa i den periode, skriver Alphaliner.

Kina er bekymret over prisudviklingen på Stillehavet

Den ledige containerflåde rammer laveste niveau i 2020