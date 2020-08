Verdenshandlen steg i juni efter måneder med fald

Verdenshandlen fik et frisk pust i juni efter måneder med fald. Handlen steg med 7,6 pct. fra maj til juni, viser tal fra CBP World Trade Monitor. Hele andet kvartal har budt på en samlet tilbagegang på 12,5 pct.

"Det vidner om hvor kraftigt coronakrisen har ramt verdenshandlen. Coronakrisen har midlertidig lukket ned for store dele af aktiviteterne i verdensøkonomi, og derfor kraftigt reduceret behovet for handel på tværs af landegrænser," lyder det fra seniorøkonom i Dansk Erhverv, Kristian Skriver, i en kommentar.

Han påpeger, at verdenshandlen er reduceret kraftigt, da coronakrisen har lagt en dæmper på forbruget af olie og andre råvarer på verdensplan.

"At verdenshandlen fortsat er så lav vidner om, at verdenshandlen og verdensøkonomien ikke med et trylleslag kommer til at blive genoprettet, når økonomierne bliver genåbnet. Jeg forventer, at der vil gå flere år, før forsyningskæderne på tværs af landegrænser bliver genopbygget til det, vi kendte fra før krisen," siger seniorøkonomen.

Ifølge Dansk Erhverv er dansk vareeksport samlet set faldet med 4 pct. i årets første seks måneder. Og Kristian Skriver påpeger, at det er væsentligt bedre end frygtet set i lyset af det store økonomiske tilbagegang, der har været på eksportmarkederne.

"Det kan vi i høj grad takke de danske medicinalvirksomheder for, der på trods af krisen har leveret en vækst på intet mindre end 22 pct. i første halvår," siger han.

Uden eksporten af medicin er dansk vareeksport faldet med 9 pct. i første halvår 2020.

