CMA CGM har sat et klimamål uden at kende vejen derhen

CMA CGM er det seneste i rækken af store rederier, som har et erkæret mål om CO2-neutralitet i 2050, selvom rederiet ikke har det endelige svar på at nå derhen. "Vi er rimeligt overbeviste om, at løsningen vil blive fundet," lyder det i et interview med ShippingWatch.