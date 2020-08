Maersk og en stribe andre rederier sagsøgt i USA

Maersk og en række andre containerrederier er blevet sagsøgt i USA af The American Trucking Association (ATA), som mener, at rederiernes "uretfærdige og urimelige adfærd" har medført en overbetaling på op imod 1,8 mia. dollar for lastbilfirmaer og deres kunder over de sidste tre år.

Det skriver transportmediet CCJdigital.com.

"Ved at afslå lastvognfirmaers valg af udstyrsudbydere i havne og indlandslokationer har disse skruppelløse virksomheder tvunget amerikanske lastbilchauffører og amerikanske kunder til at subsidiere deres omkostninger med næsten 1,8 mia. dollar - alene over de sidste tre år. Dette må komme til en afslutning, og efter flere forsøg på at komme til en gensidig fordelagtig løsning beder vi nu Federal Maritime Commission om at løse det," lyder det fra fra ATA's Intermodal Motor Carrier Conference.

Ud over Mærsk kan der blandt de sagsøgte også findes velkendte navne inden for containershipping som Cosco Shipping Lines, Evergreen, Hapag-Lloyd og MSC.

ShippingWatch forsøger at få en kommentar fra Maersk om sagen.