"Vi har ageret meget anderledes end under den globale finansielle krise"

Under finanskrisen i 2009 jagtede Maersk markedsandele. Men den strategi viste sig at gå ud over aktionærerne. Rederiets strategi under coronakrisen har derfor været en hel anden, og det er forklaringen på, at indtjeningen er gået i vejret, siger topchef Søren Skou.