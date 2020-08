Analytikere holder øje med efterspørgslen i Maersk-regnskab

A.P. Møller-Mærsk har klaret sig en hel del bedre end først frygtet i årets andet kvartal, hvor en stor grad af prisdiciplin har været med til at opveje for et markant dyk i den globale handel.

Det står allerede klart, før den danske transport- og logistikkoncern onsdag morgen offentliggør sit regnskab for kvartalet, som er hårdt ramt af coronakrisen. I hvert fald målt på antallet af fragtede containere.

I midten af juni gav Maersk en kort status for andet kvartal, hvor udviklingen i markedet, omkostningsbesparelser og betydelige kapacitetstilpasninger i Ocean-forretningen har været med til at sikre fremgang i driftsindtjeningen.

Selskabet forventer selv at kunne fremvise en driftsindtjening (ebitda) før restrukturerings- og integrationsomkostninger, der er lidt højere end i første kvartal af 2020. Her endte driftsoverskuddet på 1,52 mia. dollar.

Kan være plads til positiv overraskelse

Jyske Bank forventer, at der alligevel er plads til, at Maersk kan overraske markedet positivt målt på indtjeningen i onsdagens regnskab.

"Vi ser det som en konservativ udmelding fra Maersk, og vi forventer derfor et ebitda på 1,72 mia. dollar i andet kvartal," skriver Jyske Banks aktieanalytiker Morten Holm Enggaard i en analyse forud for regnskabet.

Finanshusets estimat er også et stykke over konsensus i markedet.

For andet kvartal lyder det på 1,57 mia. dollar, viser medianestimater indsamlet af Maersk selv blandt 12 analytikere.

Hos Sydbank venter aktieanalytiker Mikkel Emil Jensen, at Maersk kan fremvise en driftsindtjening på 1,6 mia. dollar i andet kvartal.

Han vil særligt holde øje med nye meldinger om udviklingen i efterspørgslen i Maersks største division, Ocean, som dækker over containerfragten til søs.

"Vi imødeser meldinger om, at efterspørgslen gradvist er blevet bedre i løbet af kvartalet," skriver han i en analyse.

Stort fald i de fragtede mængder

Selskabet kunne i juni også fortælle, at efterspørgslen i containermarkedet i andet kvartal havde udviklet sig bedre end først frygtet.

Maersk er dog langtfra gået fri af coronakrisens konsekvenser. Koncernen vurderede i juni, at det samlede fald i de fragtede volumener vil være på mellem 15 og 18 pct. Tidligere var forventningen dog endnu mere grel - et dyk på 20 til 25 pct.

Store kapacitetsjusteringer i industrien har omvendt sikret stigende fragtrater i kvartalet. Det er en af de faktorer, der trækker op i Maersks indtjening.

"Den stærke kontrol tilskriver vi primært disciplinerede aktører fra en mere konsolideret containerindustri. Samtidig holdes kapaciteten kunstigt nede af forlængede installationstider for scrubbere," skriver Mikkel Emil Jensen fra Sydbank.

Samtidig vil et stærkt omkostningsfokus og lave brændstofudgifter som følge af et markant dyk i oliepriserne også have understøttet indtjeningen i kvartalet.

Fokus på nye forventninger til 2020

Maersk fulgte efter en lang række andre danske selskaber, da koncernen i marts suspenderede sine forventninger til driftsoverskuddet i hele 2020.

Indtil videre har transport- og logistikkoncernen fortalt, at usikkerheden som følge af coronakrisen fortsat er for stor til at offentliggøre en ny prognose.

Investorerne skal da heller ikke nødvendigvis sætte næsen op efter at få en ny konkret forventning til helåret i onsdagens regnskab.

"Høj usikkerhed i de kommende måneder kan afholde A.P. Møller-Mærsk fra at give en ny prognose for 2020," skriver Mikkel Emil Jensen fra Sydbank i sin analyse.

Sydbank forventer selv et ebitda-resultat på omkring 5,9 mia. dollar i hele 2020.

Hos Jyske Bank er forventningen til hele året højere. Her forudser Morten Holm Enggaard på nuværende tidspunkt, at Maersk vil slutte året med et ebitda-overskud på 6,5 mia. dollar.

Konsensusforventningen for hele 2020 lyder på 5,86 mia. dollar forud for onsdagens regnskab, viser estimaterne, som Mærsk har indsamlet.

Maersk havde før coronapandemien stillet et driftsoverskud før renter, skat samt af- og nedskrivninger (ebitda) på 5,5 mia. dollar i udsigt før omkostninger i forbindelse med omstrukturering og integration.

