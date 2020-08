Oliekollaps kom som kærkommen håndsrækning for Hapag-Lloyd

Mange frygtede, at containerrederierne for alvor ville blive ramt af coronakrisen i foråret. Men hos tyske Hapag-Lloyd gik det lige modsat. En del af forklaringen er medvind fra et kollaps i oliepriserne, fortæller topchef Rolf Habben Jansen til ShippingWatch.