Finanshus ser gunstige muligheder for containerrater

De næste 12-18 måneder kan blive et "sweet spot" for fragtraterne for containerskibe, hvor væksten i efterspørgslen ses overgå udbuddet.

Det skriver det amerikanske finanshus Citigroup, efter at have talt med investorer efter bankens rapport om den europæiske containershippingsektor.

Finanshuset fremhæver, at debatten har fokuseret på tre spørgsmål:

1. Vil rederierne holde kapacitetsdisciplinen, mens volumen genoprettes.

2. Vil volumenvæksten i tredje kvartal overgå forventningerne.

3. vil fragtraterne komme under pres i tredje kvartal.

Den største del af investorerne er ifølge Citigroup bekymret for, at sektoren vil gå tilbage til den gamle rutine og jage markedsandele, mens den globale handel genoprettes fra lavpunktet i andet kvartal.

"Vi tror, at kapacitetsmodereringen vil fortsætte ind i tredje kvartal, og det nylige fald i oplagte skibe og arbejdsløse skibe, er hovedsageligt en funktion af efterspørgslen," skriver Citigroup.

Bedre end frygtet

Efter en bedre end frygtet udvikling for fragten i andet kvartal, er det store spørgsmål blandt investorerne om tredje kvartal også vil ende ud med at overgå volumenforventningerne.

Den nuværende forventning lyder ifølge Citigroup på et volumenfald på 10 pct. i tredje kvartal sammenlignet med et fald på cirka 15 pct. i andet kvartal.

Citigroup fremhæver, at raterne har været modstandsdygtige i andet kvartal med stigninger på op til 20 pct. på trods af volumenfaldet på cirka 15 pct.

Investorerne tror, at raterne kan komme under pres, i takt med at containermængderne genoprettes, idet rederierne ikke formår at opretholde kapacitetsdisciplinen.

Men finanshuset fremhæver, at raterne indtil videre er steget, herunder raterne over Stillehavet, som er steget til en rekord på over 3400 dollar per fyrrefodscontainer.

A.P. Møller – Mærsk aflægger regnskab i næste uge, og forud for dette løftede JPMorgan torsdag sit kursmål for aktien til 10.219 kr. fra 7965 kr.

JPMorgan vurderede ifølge Dow Jones Newswires også, at markedsmiljøet er stærkere end konsensusestimaterne indikerer, og at de fortsætter med at blive forbedret.

