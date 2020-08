Seaspans flådeudnyttelse stort set uændret i andet kvartal

Verdens største tonnageprovider inden for containerindustrien Seaspan har kun mærket en meget lille effekt af coronakrisen og den påvirkning, pandemien har haft på økonomien og dermed rederiernes flåde.

I en opatering fra Atlas, der er moderslekabet bag bl.a. Seaspan fremgår det, at flådeudnyttelsen har ligget på 97,4 pct. i andet kvartal i år mod 97,9 pct. i første kvartal.

I hele 2019 lå udnyttelsen på 98,8 pct. af flåden, der lejes ud til de største containerrederier i verden.

Omsætningen i andet kvartal endte på 303,8 mio. dollar og nettoindtjening blev på 77,5 mio. dollar.

Det er ikke mange dage side, at Seaspan meddelte, at man købte to containerskibe på hver 13.000 teu, som er bygget i henholdsvis 2010 og 2011. Selskabet betalte omkring 146 mio. dollar for skibene, som blev finansieret med lån samt penge, som man "havde på hånden."

Ifølge regnskabsmeddelelsen fra Atlas har Seaspan foretaget køb af containerskibe siden starten af 2018 for 3,4 mia. dollar.

Selskabet ændrer da også kun marginalt på sine forventninger til udviklingen i hele 2020.

Omsætningen for hele året ventes at komme til at ligge på mellem 1,19 og 1,22 mia. dollar og driftsresultatet mellem 750 mio. og 795 mio. dollar.

Seaspan har nu 125 skibe i sin flåde, som tilsammen for første gang har plads til mere end en mio. teu. Ifølge en præsentation fra selskabet i maj er kunderne fordelt som i oversigten nedenfor:

