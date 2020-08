Medforfatter om længe ventet IMO-rapport: Det er ekstremt alarmerende

Det er ekstremt alarmerende, at shippings CO2-aftryk er steget, siger forsker og medforfatter bag IMO's længe ventede klimarapport, Tristan Smith, til ShippingWatch. "Vi er ikke et sted, hvor vi kan have tendenser som denne." Bimco er uenig i udlægningen.