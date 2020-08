ONE lander væsentlig bedre resultat i første kvartal

Singapore-baserede Ocean Network Express fik et overskud på 167 mio. US dollar i første kvartal, som dækker perioden fra april til juni for det japansk-ejede containerrederi.

Der er dermed tale om en væsentlig forbedring for rederiet med Jeremy Nixon i spidsen, idet der i samme periode sidste år var tale om et plus på kun fem mio. dollar.

Samtidig er det værd at bemærke, at overskuddet i år er opnået under corona-pandemien, der på den ene side har været en udfordring for containerindustrien, men som samtidig har givet rederierne forholdsvis stærke resultater, fordi raterne er forblevet høje, ved at rederierne har trukket tonnage ud.

"Omsætningen af containere faldt i det store hele pga. Covid-19. På den anden side har der været et relativt stabilt marked på den korte bane og en reduktion af udgifterne ved at have en fleksible flåde og aflyste sejladser samt en positiv effekt af et brat fald i prisen på bunker, som blev efterfulgt af et fald i bunkertilæggene," lyder forklaringen i regnskabet

Omsætningen faldt med fem pct. til 2,7 mia. dollar i første kvartal i år.

Ser man på voluminerne faldt de med cirka 20 pct. i første kvartal sammenlignet med samme periode sidste år og ligger dermed en anelse højere, end hvad et rederi som Maersk har meldt ud, hvor forventningen er, at markedet er faldet med 15-18 pct i kvartalet.

ONE ser dog en tydlelig forbedring i det, der er andet kvartal for rederiet, månederne juli-september.

Efterspørgslen kommer tilbage

"Efterspøgslen kommer gradvis tilbage og er lige nu på et niveau på omkring ti pct. mindre end sidste år. Men når man ser på den fortsatte spredning af virus verden over, er det svært at sige noget om den fremtidige efterspørgsel for transport, og det er noget, vi følger tæt," hedder det i en kommentar.

Pandemien gør også, at ONE ikke ønsker at komme med et bud på, hvordan helåret kommer til at se ud.

I et interview med ShippingWatch for godt en uge siden pegede Jeremy Nixon netop på den samlede industris evne til at svare igen på krisen og trække kapacitet ud som en væsentlig grund til, at det går forholdsvis godt økonomisk for rederierne.

"Vi ved, hvor galt det kan gå. Hvis der er ubalance mellem udbud og efterspørgsel, og du bliver fanget med en masse faste omkostninger, så er du i alvorlige problemer. Industrien har ikke råd til at stå over for et nyt Hanjin, og derfor skred alle til handling for at fjerne omkostninger, da de så, at efterspørgslen var på vej til fuldstændigt at forsvinde," lød det fra ham.

Resultatet fra ONE bekræfter, hvad man så fra Hongkong-baserede OOCL for nylig, nemlig at omsætningen er mindre påvirket end faldet i voluminerne.

I en kortfattet markedsopdatering oplyste OOCL, at omsætningen faktisk var steget med 1,1 pct. til 1,5 mia. dollar i andet kvartal af 2020 sammenlignet med den tilsvarende periode af sidste år.

Fremgangen kom til trods for, at volumen faldt med 4,6 pct.

