Evergreen vil hente 300 mio. dollar til at finansiere nybygninger

Det taiwanesiske containerrederi Evergreen Marine vil hente et større millionbeløb for at sikre driften og finansiere sin voksende flåde.

Det skriver flere medier, herunder Container News, med henvisning til en børsmeddelelse fra rederiet.

I alt vil selskabet hente 300 mio. dollar via et obligationslån på det internationale marked.

Det er første gang, at Evergreen henter penge uden for hjemlandet, hvor regeringen flere gange har givet økonomisk hjælp til rederiet.

Pengene fra det nye obligationslån skal gå til at finansiere rederiets drift og det massive nybygningsprogram. Frem mod 2022 får selskabet leveret hele 61 skibe, hvoraf ti er megaskibe med en kapacitet på 23.000 teu, fremgår det af skibsdatabasen Vessels Value.

Tidligere på året modtog Evergreen og konkurrenten Yang Ming statslån for 550 mio. dollar fra Transportministeriet i Taiwan.

Den taiwanesiske stat har tidligere fået kritik for at holde hånden under sine tabsgivende rederier og forvride konkurrencen på det internationale containermarked.

Søren Skou vil ikke forholde sig til statsgaranti til konkurrenten CMA CGM

6 ud af de 10 største containerrederier har søgt hjælp fra staten siden virusudbrud