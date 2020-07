Containerrederier vinkede farvel til 35 pct. af aktieværdien under corona

Containerrederier som blandt andet A.P. Møller-Mærsk har fået op til en tredjedel af aktieværdien skåret væk i første halvår 2020 på grund af følgerne fra Covid-19.

Det viser beregninger fra konsulenthuset Alphaliner.

"Hos ledende containerrederier er 10-35 pct. af aktieværdien forsvundet," skriver konsulenthuset.

Danske A.P. Møller-Mærsk har mærket coronavirus-feber på aktiekursen, der ramte 4976 kr. den 23. marts, hvilket var et drop på hele 49 pct. siden årets start.

Selv om det siden er gået frem, er B-aktien faldet med næsten 14 pct. i år.

Kinesiske Cosco har kunnet se aktiekurserne falde med 45 pct., da de lå lavest – og her har kursen rettet sig til et fald på 35 pct. i forhold til niveauet ved årets begyndelse.

Foto: Alphaliner

Rederier, der kun fragter containere i modsætning til eksempelvis Maersk, der har andre aktiviteter i porteføljen, oplevede en mindre volatilitet grundet pandemien. OOCL, Evergreen, Wan Hai og Yang Ming klarede sig samlet set bedre i de første seks måneder af 2020. Rederierne kunne se fald i aktiekurserne på mellem 30 og 35 pct. i første halvår.

De asiatiske rederier har dog rejst sig en del hurtigere end eksempelvis Maersk.

Evergreens aktiekurs kan opgøres til et fald på 15 pct. i første halvår, og Yang Ming, Wan Hai og OOCL ligger alle 11 pct. lavere end i starten af året.

De første handelsdage i juli har været positive for alle rederierne, skriver Alphaliner. Men aktiekurserne er det så som så med. Eksempelvis ligger prisen på en aktie i Hapaq-Lloyd's i niveauet 55 pund efter at have ramt en kurs på 186 pund i maj.

