Clarksons: Maersk på vej mod højere driftsresultat i 2020 trods corona

A.P. Møller-Maersk er på vej mod at lande et endnu højere overskud på driften i 2020 end sidste år.

I et år, hvor coronavirus ellers har taget det meste af opmærksomheden og reduceret efterspørgslen for containerfragt, ser mæglerhuset Clarksons Platou alligevel gode muligheder for en bedre indtjening fra verdens største spiller på markedet.

Det skyldes ikke mindst, at Maersk har været god til at tilpasse sig den nedgang, der har været i markedet, mener Clarksons.

"Vi forventer, at Maersk vil rapportere et helårs-ebitda på omkring 6 mia. dollar, hvilket er højere end 5,7 mia. dollar sidste år trods covid-19. En stærk bedrift, der skyldes en vellykket håndtering af kapacitet af hele liner-industrien," skriver Clarksons Platou i en analyse.

Fra et andet analysehus, Alphaliner, lød det i sidste uge, at Maersk har været mest flittig blandt verdens største spillere til at tynde ud i sin containerflåde i første halvår målt på container-slots. Over hele linjen er det kun HMM af verdens største spillere, der ifølge Alphaliner har øget sin flåde i perioden.

Kun ét af verdens største rederier har øget kapaciteten

Mere optimistisk om andet kvartal

Selvom coronakrisen kommer til at få en markant indflydelse på markedet i år, kom Maersk alligevel for nylig med en mere optimistisk vurdering af faldet på den helt korte bane.

Da Maersk fremlagde kvartalsregnskab i midten af maj, lød forventningen på et fald i volumen på 20 til 25 pct. i andet kvartal. Men det estimat er siden blevet nedjusteret til 15 til 18 pct. for kvartalet.

Af samme årsag regner Maersk med et driftsresultat (ebitda) for kvartalet, som ligger en anelse højere end i årets første tre måneder. Her endte driften før omkostninger til restrukturering og tilpasning på 1,5 mia. dollar.

På den længere bane har Clarksons noteret en bekymring blandt investorerne for, om rederne vil føje for meget skibskapacitet tilbage i markedet i tredje kvartal, og raterne derfor vil falde.

"Mens vi er enige i, at fragtraterne sandsynligvis vil moderere sig en smule, ser vi en lille risiko for, at rederierne vil gå ind i en priskrig," skriver Clarksons.

Maersk fremlægger sit halvårsregnskab 13. august. For andet kvartal mener Clarksons, at rederiets driftsresultat (ebitda) vil lande på 1,579 mia. dollar, hvor der bl.a. er taget højde for et fald i mængderne på 15,7 pct.

I de resterende to kvartaler af året vurderes de søbårne mængder at falde med henholdsvis 9 pct. og 6 pct.

Maersk med overraskende melding: Corona-virus rammer mindre hårdt end frygtet