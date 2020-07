Obligationsejer vil have MPC til at trække kriseplan tilbage

MPC Container Ships forslag til en redningsplan har vakt stor utilfredshed blandt en af obligationsejerne, skriver Finansavisen.

Der er tale om den amerikanske fondsforvalter Cohanzick Management, der mener, at rederiets refinansieringsplan favoriserer aktionærerne. Og obligationsejeren mener, at MPC bør trække sit forslag tilbage, skriver avisen.

Stifter David Sherman vurderer bl.a., at rederiet med sit forslag vil rejse for lidt kapital.

"De foreslåede ændringer er et meget dårligt alternativ for obligationsejerne, og der er mange muligheder, som vil være bedre end det nuværende forslag," siger David Sherman til Finansavisen og tilføjer, at han har fået tilkendegivelse fra nogle af de andre obligationsejere om, at de vil stemme imod forslaget.

Obligationsejerens kritik kommer efter, at MPC har fremlagt en større restruktureringsplan, der skal sikre ny kapital. Samtidig vil tonnageudbyderen udskyde tilbagebetalingen af et obligationslån.

MPC vil tilføre 15 mio. dollar i form af egenkapital og konvertible lån. Herudover foreslår MPC blandt andet, at et obligationslån, der udløber i september 2022, bliver udskudt til marts 2023, mens enkelte rentebetalinger kan gøres via udstedelse af nye obligationer.

Det skal dog godkendes af obligationsejerne.

Uden en aftale er der risiko for, at selskabet må gennemføre et brandudsalg af skibe og i sidste ende gå konkurs.

Sherman er i stedet åben for at garantere for en kapitaludvidelse på 30 mio. dollar, hvor obligationsejerne skal kunne deltage. Et forslag, som MPC har afvist ifølge ham, skriver Finansavisen.

Avisen har forsøgt at få en kommentar fra MPC's topchef Constantin Baack.

MPC vil hente 15 mio. dollar til at modstå corona-stormvejr

Virusudbrud presser MPC Container Ships: Indleder forhandlinger med kreditorer