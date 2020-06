Kapitalforvalter kritiserer Maersk-formand for at have for mange poster

Kapitalforvalter og Maersk-aktionær Blackrock mener, at Jim Hagemann Snabe har for mange poster ved siden af posten som rederiets formand, skriver Børsen.

I forbindelse med generalforsamlingen i Maersk i marts har kapitalforvalteren via et afstemningsnotat givet til kende, at formanden har "et overdrevent antal mandater," og at det "rejser store bekymringer i forhold til hans mulighed for at udføre tilstrækkeligt tilsyn i Maersks bestyrelse."

Ifølge avisen har Blackrock undladt at stemme for genvalg til aflønningskomitéen af Jim Hagemann Snabe samt Robert Mærsk Uggla, adm. direktør i A.P. Møller Holding. Kapitalforvalteren bruger en stedfortræder eller såkaldt proxy ved generalforsamlinger og har på grund af danske regler ikke haft mulighed for at stemme om genvalg af medlemmerne af bestyrelsen.

Jim Hagemann Snabe er foruden posten hos Maersk også formand for Siemens, ligesom han sidder i bestyrelsen for forsikringsselskabet Allianz SE.

Maersk har ingen kommentarer, skriver Børsen.

