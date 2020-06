Containerrater mellem Asien og Europa stiger

Spotprisen på containerfragt fra Asien til Europa er steget i denne uge, men det overordnede indeks er omvendt faldet. Det fremgår af en opgørelse fra Shanghai Shipping Exchange fredag.

Raterne på den tunge rute, hvor Mærsk sammen med schweiziske MSC er markedsleder gennem 2M-alliancen, steg med 1,3 pct. til 886 dollar per tyvefodscontainer (teu) fra ugen før.

Det samlede indeks fra Shanghai Shipping Exchange - Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) - faldt dog 2,6 pct. til 988,82.

Det skyldes blandt andet et fald i fragtraten på ruten mellem Asien og den amerikanske vestkyst målt på fyrrefodscontainere (feu). Her ligger spotprisen på 2669 dollar per container, hvilket er et fald på 3 pct. fra ugen før.

Fragtprisen for tyvefodscontainere (teu) mellen Asien og Middelhavet, som vejer 10 pct. i det samlede indeks, faldt i samme periode med 0,5 pct. til 949.

Asien/Europa-raterne ligger lige nu 18,9 pct. højere end på samme tidspunkt sidste år. For det samlede SCFI er niveauet 26,9 pct. højere end på samme tidspunkt sidste år.

Indekset sammensættes på baggrund af straksprisen på fragt fra Shanghai til 15 destinationer i hele verden. Asien/Europa-ruterne vejer 20 pct. i indekset.

