Maersk skaber optimisme: "Industrien kommer måske ud af 2020 uden tab"

Som det seneste rederi i rækken melder Maersk, at coronavirussen ikke ser ud til at have ramt fragten af containere ligeså hårdt som frygtet. Det skaber håb om, at containerrederierne samlet set kan undgå tab i 2020, og at bunden er nået, vurderer analytikere.