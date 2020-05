Suez-kanalen frister skibe med ny rabat: Indtil videre uden held

Siden 1. maj har det været billligere for skibe at sejle gennem Suez-kanalen, men det ser indtil videre ikke ud til, at skibene er vendt tilbage, skriver Alphaliner.

Suez-kanalen har mistet millioner af dollar med den lave pris på skibsbrændstof, der har fået rederier som Maersk, MSC og CMA CGM til at vælge den længere rute syd om Afrika, når de sejler fra Europa til Asien.

For at lokke skibene retur valgte Egyptens kanalmyndigheder derfor at sætte afgiften ned i denne måned, men frem til d. 26. maj har i alt 15 skibe, der er sejlet ud fra Europa, fortsat brugt ruten rundt om Kap Det Gode Håb, selvom de kunne have fået en rabat via Suez-kanalen.

"Det har fået det totale antal af containerskibe, der bruger Kap-ruten op på 32 siden marts i år," skriver Alphaliner.

Nogle af skibene, der bruger den længere rute, gør det udelukkende ad hoc, mens mindst fire services ser ud til at have lavet ruten syd om Afrika til en regelmæssig del af deres østgående ruter til Asien fra Nordeuropa og den amerikanske østkyst, skriver analysehuset.

Det drejer sig bl.a. om to services hos Maersk og MSC's 2M, mens også The Ocean Alliance og The Alliance bruger ruten.

I begyndelsen af maj vurderede Alphaliner, at det indtil videre har kostet selskabet bag kanalen 10 mio. dollar.

Suez-kanalen mister millioner på rederiernes nye rute syd om Afrika

Nu sejler supertankerne også syd om Afrika

Maersk sejler syd om Afrika på vejen til Asien