Habben Jansen har en vis forståelse for koreansk statsstøtte efter Hanjin-kollaps

Milliardstøtten fra Sydkorea til landets shippingindustri har ikke et omfang, der vil få stor betydning for containerindustrien, vurderer Hapag-Lloyds topchef Rolf Habben Jansen. Han håber dog ikke at se flere statslige hjælpepakker.