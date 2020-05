Hapag-Lloyd lancerer ny trecifret millionbesparelse på grund af corona

Hapag-Lloyd er i færd med at styrke sin likviditet pga. den faldende efterspørgsel i containermarkedet i lyset af coronakrisen. Rederiet vil hente et trecifret millionbeløb i dollar ud over den igangværende spareplan, fortæller topchef Rolf Habben-Jansen.