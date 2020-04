Coronakrise får HMM til at udsætte planer for flere nye containerskibe

Den dalende efterspørgsel, som har fået containerrederier til at aflyse sejladser i stor stil, har også fået HMM til at udsætte sine planer for seks nye store containerskibe, skriver Alphaliner. HMM oplyser til ShippingWatch, at planerne er uændrede.