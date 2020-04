Sydkoreas milliardhjælp til rederier får hård kritik: "Det sidste, vi har brug for"

Det er "stærkt bekymrende", at Sydkorea vil hjælpe landets rederier med 1 mia. dollar, mener Danske Rederier, som frygter, at det kan føre til yderligere overkapacitet i et i forvejen presset marked. Sydkoreas største rederi afviser kritikken.