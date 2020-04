Maersk sender brev til sine kunder: "Vi er et godt og konservativt finansieret selskab"

Udbruddet af coronavirus påvirker det globale transportmarked og forsyningskæderne markant, og det lægger også et pres på både A.P. Møller-Mærsk og kundernes forretning.

I et brev understreger den danske transport- og logistikgigant onsdag over for kunderne, at Maersk er fast besluttet på at støtte kunderne midt i coronakrisen, og at selskabet har gjort alt det, der har været nødvendigt, for at skibene fortsat kan sejle, og at havnene er i drift.

"Mens den nuværende situation uundgåeligt tilføjer et pres på vores forretning, vil vi gerne forsikre jer om, at Maersk gik ind i denne situation fra en stærk position og er et godt og konservativt finansieret selskab," skriver Maersk i brevet, der er underskrevet af Vincent Clerc, som er direktør for Mærsks største forretningsområde, Ocean, og den strategisk vigtige logistikforretning.

Maersk har ligesom mange andre rederier de seneste uger forberedt sig på lavere fragtmængder, da verdenshandlen er blevet ramt af det globale coronavirusudbrud. Selskabet har blandt andet aflyst nogle sejladser for at reducere kapaciteten.

Der er stadig gang i fragten af varer hos Maersk, der dog også er stødt på en udfordring, som selskabet ikke selv har kontrol over.

"Skibene sejler, havnene fungerer, og intermodal transport kører, men vi oplever også forstyrrelser uden for vores kontrol - som mangel på arbejdskraft som følge af karantænetiltag, som kan føre til tilfælde af overbelastning."

"Derfor opfordrer vi jer til at minimere havneophold og tilbageholdelse af containere så meget som muligt for at minimere risikoen for overbelastning og for at opretholde varestrømmen samt terminaloperationerne og containerflåden," lyder det fra Vincent Clerc i brevet.

Maersk suspenderede i marts indtjeningsforventningen til 2020 på grund af den usikkerhed, som virusudbruddet har skabt.

