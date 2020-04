Maersks kreditvurdering kan være i fare

Der er en risiko for, at A.P. Møller-Mærsk bliver nedgraderet på kreditværdigheden inden for det næste år, skriver Børsen.

Avisen har set en kreditanalyse fra Danske Bank, der vurderer, at der er en risiko på mellem 30 tli 70 pct. for, at Maersk kan gå fra "investement grad" til "high-yield", der også kaldes junk bonds i løbet af de næste 12 måneder.

Hverken A.P. Møller-Mærsk eller Danske Bank vil kommentere historien over for Børsen.

Hvis kreditklemmen strammer til, vil det storstilede aktietilbagekøbsprogram stå først for skud, vurderer aktieanalytiker i Sydbank, Mikkel Emil Jensen, over for Børsen.

Udbruddet af coronavirus har ramt den global containerhandel hårdt, og rederierne aflyser sejladser i massevis i et forsøg på at komme igennem krisen.

Senest har analysehuset Sea-Intelligence Consulting anslået, at situationen kan komme til at koste de 15 største containerrederier i verden op mod 23 mia. dollar, hvis raterne ikke bliver holdt oppe. Indtil videre ser raterne ikke ud til at blive berørt synderligt af situationen.

Hårdest ramt

I øjeblikket ligger A.P. Møller-Mærsk fortsat inden for investment grade med en BBB-rating fra Standard & Poors, mens Moody's i udgangen af marts ændrede sine udsigter til negative for selskabet, men fastholdt vurderingen Baa3, skriver Børsen.

Moody's har dog tidligere påpeget, at coronakrisen vil ramme Maersk hårdere end konkurrenterne.

"Hvad angår de enkelte rederier vil Maersk blive påvirket mest pga. sin store eksponering inden for containershipping, havneterminaler og slæbebådsoperationer gennem Svitzer. Voluminerne fra Kina udgør omkring 30 pct. af selskabets årlige afskibede voluminer," skriver Moody's i en kommentar.

