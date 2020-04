Maersk afslutter købet af Performance Team

Maersk har afsluttet sit køb af amerikanske Performance Team.

Det skriver Bloomberg News onsdag.

I februar købte det danske selskab det amerikanske logistikselskab, der har 24 lagerhuse i USA, hvorfra der distribueres varer inden for både detail, engros og e-handel.

Værdien af transaktionen blev da opgjort til 545 mio. dollar - svarende til 3,7 mia. kr., oplyste Maersk.

For den pris får Maersk et selskab, der sidste år omsatte for 525 mio. dollar, mens driftsindtjeningen før af- og nedskrivninger (ebitda) - renset for effekter af IFRS 16-reglerne - estimeres at have været 90 mio. dollar.

