Afskibere frygter for containerrederiernes økonomi og nyt Hanjin

Flere afskibere er begyndt at frygte for containerrederiernes økonomiske tilstand, når verden er ude på den anden side af coronakrisen. Enkelte frygter, at en ny Hanjin-situation vil opstå, fortæller formand for afskiberforening til ShippingWatch.