Maersk-søfolk undersøges for coronavirus

De første tilfælde af coronavirus har formentlig fundet vej til et af Maersks containerskibe.

Mandag i denne uge fik flere søfolk ombord på skibet Gjertrud Maersk det dårligt og blev isoleret på skibet med symptomer på covid-19, bekræfter Maersk over for ShippingWatch. Her fik de behandling efter råd fra læger.

Sikkerhed og sundheden for vores folk er vores førsteprioritet Maersk

Skibet med plads til 9.000 containere skulle til at indgå i Maersks rutenetværk og lå ved kaj ved den kinesiske by Ningbo, hvor søfolkene torsdag blev evakueret for at få behandling.

Maersk afventer fortsat det officielle svar fra de lokale myndigheder og hospitalet på spørgsmålet om, hvorvidt søfolkene er blevet smittet med coronavirus, der har bredt sig verden over.

"Der vil blive truffet ekstra forholdsregler for at udskifte besætningen," skriver Maersk, mens procedurer for hygiejne også bliver iværksat.

Udskydelse af skift

Selv valgte det danske rederi for nylig at udskyde alle udskiftninger af besætning ombord på sine skibe en måned frem netop for at inddæmme smitterisikoen. Indtil videre løber det til efter påske d. 14. april.

"Vores håb er, at vi ved at aflyse de planlagte besætningsskifter også vil minimere risikoen markant for utilsigtet at få corana-virus om bord," skrev rederiet ifølge fagforeningen CO-Søfart i en orientering til sine skibe.

Hvorvidt udskydelsen af besætningensskift skal forlænges, vil Maersk fredag ikke svare på.

"Sikkerhed og sundheden for vores folk er vores førsteprioritet, og vi gør vores yderste for at yde den bedst mulige pleje for vores berørte kollegaer," skriver rederiet om situationen.

Maersk ønsker ikke at uddybe, hvor mange søfolk, der er syge.

