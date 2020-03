PIL forhandler med kreditorer om for sene betalinger

Containerrederiet PIL ligger angiveligt i forhandlinger med flere kreditorer for at lande aftaler på for sene betalinger.

Det drejer sig bl.a. om containerleverandøren Singamas Container Holdings, der forhandler med PIL-gruppen om en betalingsaftale, oplyser Singamas i en meddelelse til børsen i Hongkong.

"Selskabet forstår, at PIL-gruppen forhandler med andre kreditorer om lignende aftaler på grund af de udfordrende markedsforhold og den globale påvirkning fra covid-19. Diskussionerne fortsætter godt med god støtte fra kreditorerne," skriver Singamas i meddelelsen.

Singamas, der har PIL som storaktionær, har i dag tilgodehavender fra PIL-gruppen på 147,4 mio. dollar, hvor størstedelen ikke er blevet betalt til tiden. Der er endnu ikke en endelig plan på plads.

I en meddelelse sendt til ShippingWatch bekræfter PIL, at man lige nu er i forhandlinger med Singamas om en tilbagebetalingsplan for containere, rederiet tidligere har modtaget.

"I overenstemmelse med almindeligt accepterede regnskabsstandarder foretages en forventet tabsafsætning på 10 mio. dollar på tilgodehavender, der ikke kan samles inden for et år," skriver PIL om Singamas tilgodehavender og fortsætter:

"Singamas' direktører vurderede nedskrivningen og var af den opfattelse, at PIL er i stand til at skaffe tilstrækkelige midler til tilbagebetaling. PIL er forpligtet til at indgå en kommerciel gennemførlig aftale med Singamas i relation til tilbagebetaling af disse tilgodehavender så snart, som det er prakstisk muligt."

Der har i flere måneder været spekuleret i, hvorvidt PIL var i økonomiske problemer, hvilket rederiet dog har afvist. Llloyd's List kunne fortælle, at rederiet var for sen på den med flere betalinger af brændstof i begyndelsen af året.

Derudover har containerrederiet solgt flere skibe for at sikre midler til driften, skrev Alphaliner for nylig, mens rederiet også forbereder en exit fra ruter i Stillehavet.

(Artiklen er opdateret 24. marts 2020 kl. 14:16 med kommentar fra PIL. Brødtekst og underrubrik opdateret)

