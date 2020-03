Maersk dropper åben generalforsamling efter virusudbrud

Udbruddet af coronavirusset i Danmark får A.P. Møller-Maersk til at opgive at gennemføre sin generalforsamling med adgang for selskabets aktionærer, men vil i stedet livestreame generalforsamlingen, skriver Børsen.

"Vi har set frem til at byde vore aktionærer velkommen til den årlige generalforsamling. Vi har sat alle sejl, men den ekstraordinære situation omkring COVID-19 virus gør, at vi ikke er i stand til at gennemføre generalforsamlingen i den form og ånd, som vi plejer," lyder det i en meddelelse til aktionærerne, som er underskrevet "Bestyrelsen", skriver Børsen.

På den virtuelle generalforsamling vil kun bestyrelsesformand Jim Hagemann Snabe og en udvalgt dirigent deltage fra ledelsen på Esplanaden.

Maersk opfordrer aktionærerne til at afgive stemmer via brev, hvilket kan ske helt frem til generalforsamlingsdagen 23. marts.

